Migros Aar rachète la parcelle de Papierfabrik Utzenstorf

Zurich (awp) - La coopérative Migros Aar a racheté la parcelle de l'entreprise Papierfabrik Utzenstorf, s'étendant sur plus de 320'000 m2. Le nouveau terrain servira de réserve stratégique pour l'entreprise, indique jeudi un communiqué. Les détails de la transaction n'ont pas été dévoilés.Le terrain avait été mis en vente après l'acquisition en juillet dernier par le groupe industriel CPH Chemie+Papier Holding, via sa division Perlen Papier, des activités de recyclage de Papierfabrik Utzenstorf et leur transfert sur son site de Perlen, dans les environs de Lucerne.Jusqu'en 2023, la fabrique de papier dispose d'un droit de construction qu'elle utilisera notamment pour démanteler son site de production.lk/buc(AWP / 01.02.2018 11h45)