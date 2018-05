Migros: Digitec Galaxus se lance dans l'aménagement et l'habillement

Zurich (awp) - Le détaillant en ligne Digitec Galaxus étend ses gammes de produits à l'aménagement, grâce à un partenariat avec Teo Jakob, ainsi qu'à l'habillement ou encore aux cosmétiques. Le groupe zurichois entend distribuer d'ici la fin de l'année 5000 produits de Teo Jakob et assure dans son communiqué jeudi que les 2000 premiers sont d'ores et déjà disponibles sur ses sites internet.La société, contrôlée majoritairement par la Migros, a multiplié les partenariats au cours des 18 derniers mois, avec notamment Globus, Baur au Lac Vins ou encore Rhomberg Schmuck. Le portefeuille de produits comprend plus de 1,8 million d'entrées et doit passer le cap des deux millions avant la fin de l'année.jh/ol(AWP / 24.05.2018 12h30)