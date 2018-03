Migros: Galaxus élargit son assortiment avec les produits Ex Libris

Zurich (awp) - Digitec Galaxus a élargi son assortiment avec plusieurs milliers de produits Ex Libris. Au total, 600'000 références, dont des livres, de la musique et des films, seront nouvellement proposées sur le site de vente en ligne, a indiqué Galaxus mardi. Digitec Galaxus et Ex Libris sont toutes les deux des filiales de la coopérative Migros.La coopération avec Ex Libris permet à Galaxus d'élargir son éventail de produits, un de ses objectifs stratégiques, à 1,5 mio de références.L'intégration des produits Ex Libris se fait dans le cadre du programme commerçants de Digitec Galaxus, entamé en 2016. Elle est la troisième filiale de Migros à rejoindre ce programme, après Globus et les vélos électriques M-Way. Les 600'000 produits Ex Libris désormais en vente sur le site Galaxus sont ceux les plus vendus.Pour Ex Libris, cette étape permet d'accéder à de nouveaux clients potentiels grâce à un "canal très prometteur", selon le directeur général de la filiale Daniel Röthlin. Plus d'un million de Suisses ont passé au moins une commande sur Digitec Galaxus en 2017.ol/al(AWP / 20.03.2018 12h48)