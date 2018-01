Migros: Hotelplan a vu ses ventes se replier en 2016/17

Zurich (awp) - Le voyagiste Hotelplan Suisse, filiale de Migros, a vu ses revenus se replier au cours de l'exercice 2016/17, clos fin octobre. Ils se sont toutefois inscrits conformément aux attentes, indique la société mardi. De leur côté, les marges ont pu être améliorées.Le chiffre d'affaires a reculé de 3,9% à 1379,4 mio CHF. La baisse s'explique par la vente d'Hotelplan Italia et la baisse de la livre sterling. Le nombre de passagers a de son côté crû de 5,5%. Fin novembre, le groupe avait annoncé un bilan positif sans toutefois fournir de chiffre concret.Pour l'exercice 2017/18, Hotelplan se montre optimisme. Le directeur général (CEO) Thomas Stirnimann s'est dit confiant notamment grâce à "l'état favorable des réservations pour la saison hivernale 2017/2018 au sein de la Holiday Home Division et les réservations de vacances estivales déjà réjouissantes chez Hotelplan Suisse".ÉVOLUTION SOLIDE DANS HOLIDAY HOMEHotelplan Suisse, avec 590,4 mio CHF de ventes, a contribué à hauteur de près de 43% du chiffre d'affaires total. Malgré les catastrophes naturelles et les attentats terroristes ,la progression (hors travel.ch) s'inscrit à 1,4%.La division Holiday Home, qui regroupe les loueurs de logements de vacances Interhome et Inter Chalet, a vu ses ventes progresser de 3% à 332,6 mio CHF.En Grande-Bretagne, Hotelplan UK a vu ses ventes diminuer à 318,6 mio CHF, toutefois, en monnaies locales, elles s'inscrivent en hausse.Le spécialiste des voyages d'affaires bta first travel a élargi son portefeuille de clients dans le secteur des PME, lui permettant d'accroître son chiffre d'affaires de 6,2% à 124,1 mio CHF.La startup bedfinder a réalisé des ventes de 13,7 mio CHF, offrant un solide potentiel. Elle permet de réserver des services de voyages sans quitter la plateforme de recherche Google.ol/jh(AWP / 30.01.2018 09h33)