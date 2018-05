Migros abandonne son projet à la Markthalle de Berne

Berne (awp/ats) - La Markthalle, près de la gare de Berne, ne retrouvera finalement pas ses cafés et bars comme prévu. La Migros abandonne son projet de transformation dans ce qui était l'un des lieux de rendez-vous prisés des Bernois il y a encore quelques années.Des désaccords substantiels sur la reprise du contrat de bail demeurent avec l'actuel occupant, la chaîne de produits électroniques MediaMarkt, a indiqué mardi Migros Aare dans un communiqué. Le projet de transformation a pris du retard et MediaMarkt a donc demandé de rediscuter l'indemnité qu'elle paie pour quitter l'endroit.Face aux obstacles qui se multipliaient, le géant orange a finalement décidé de jeter l'éponge. Il devait faire face à des oppositions en matière de livraison, de déchets et de bruit. Pour contenter tout le monde, le projet était devenu trop complexe et trop cher.La ville a offert une médiation pour rediscuter le projet. Mais Migros Aare ne juge pas réaliste de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.ats/lk(AWP / 08.05.2018 16h55)