Migros entame la nouvelle année avec un Romand à sa tête

Zurich (awp/ats) - Le groupe Migros est dirigé pour la deuxième fois de son histoire par un Romand. Le Chaux-de-Fonnier Fabrice Zumbrunnen, 48 ans, a succédé le 1er janvier à Herbert Bolliger à la tête de la direction générale de la Fédération de coopératives Migros (FCM).Fabrice Zumbrunnen devient ainsi le plus jeune patron du numéro un suisse du commerce de détail, un géant affichant un chiffre d'affaires annuel de près de 28 milliards de francs et employant plus de 100'000 collaborateurs.Herbert Bolliger a pris quant à lui sa retraite le 31 décembre, après treize années passées à la tête du groupe Migros. Grand connaisseur du géant orange, Fabrice Zumbrunnen a dirigé durant les cinq dernières années le département des ressources humaines, affaires culturelles et sociales, loisirs de la FCM.Avant sa désignation à mi-mars dernier, Fabrice Zumbrunnen figurait au rang des favoris à la succession d'Herbert Bolliger, aux côtés du patron de Migros Zurich, Jörg Blunschi, notamment. Titulaire d'un diplôme d'économie d'entreprise obtenu à l'Université de Neuchâtel, il devient le deuxième Romand à diriger le détaillant après le Vaudois Pierre Arnold, qui a lui oeuvré à sa tête de 1976 à 1984.Pur produit Migros, Fabrice Zumbrunnen y a entamé sa carrière en 1996 en tant que chef des ventes, puis du marketing et de la logistique de la coopérative régionale Neuchâtel-Fribourg, après un passage à Zoug dans une entreprise de technologies médicales. Dès 2005, il a dirigé l'unité régionale du géant orange.EXPANSION DANS LA SANTÉDans le cadre de ses fonctions antérieures, Fabrice Zumbrunnen a non seulement piloté les ressources humaines, mais aussi l'initiative culturelle de Migros dite du "pour-cent culturel", ainsi que les activités liées à la santé. Un segment dans lequel le géant orange voit un important relais de croissance.Etoffant ses activités dans le domaine depuis quelques années, Migros a repris les cabinets de Medbase et les centres de santé Santémed, spécialisés dans la médecine ambulatoire. Le distributeur compte également plus de 100 centres de fitness, dont six en Allemagne.L'été dernier, Migros a ouvert en collaboration avec le grossiste en médicaments thurgovien Zur Rose une première pharmacie dans la succursale de la Marktgasse à Berne. L'initiative constitue aussi une innovation pour le détaillant, celui-ci autorisant pour la première fois une entreprise tierce à s'installer dans ses rayons.Si le succès est au rendez-vous, d'autres pharmacies seront ouvertes dans les grands supermarchés qui ne possèdent pas encore de distribution de médicaments. L'éternel rival Coop exploite lui 68 pharmacies Vitality depuis 2000 avec son partenaire, le groupe pharmaceutique bernois Galenica. Celles-ci ne sont cependant pas intégrées dans les points de vente.NUMÉRISATION EN ROUTEMaîtrisant les enjeux du commerce de détail classique, Fabrice Zumbrunnen a également approfondi la question de la numérisation. Un approfondissement qui s'est concrétisé avec la plate-forme internet "iMpuls", laquelle publie des conseils et autres contributions rédactionnelles sur le thème de la santé.Le géant orange, qui a aussi renforcé sa présence et son activité sur internet, entend réunir ses offres et prestations en matière de santé sous la marque "iMpuls". En avril dernier, le nouveau patron de Migros avait laissé entendre que le chiffre d'affaires du secteur santé devrait atteindre 1% de celui du groupe d'ici à cinq ans, soit 270 millions de francs.A l'image de ses prédécesseurs, le Neuchâtelois du haut cultive une certaine discrétion. En 2013, il déclarait ainsi à Migros Magazine que "l'idée Migros est bien plus importante que ses serviteurs. Je ne pense donc pas qu'il faille vouloir à tout prix résumer Migros à une seule personne, ni qu'une telle ambition fasse sens".Marié à une violoniste, Fabrice Zumbrunnen est père d'un garçon et d'une fille. Il est domicilié à La Chaux-de-Fonds, où son épouse enseigne au conservatoire de la métropole horlogère. Durant ses loisirs, le nouveau patron de Migros pratique des activités sportives et s'intéresse aussi à la musique, à l'art et à la littérature.ats/rp(AWP / 02.01.2018 12h35)