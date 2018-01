Migros: plus d'offre active chez Hotelplan Suisse pour les delphinariums

Zurich (awp/ats) - Hotelplan Suisse, le voyagiste de Migros, ne propose plus activement avec effet immédiat à ses clients des offres pour des attractions avec des dauphins et des baleines en captivité. La clientèle intéressée devra réserver elle-même ce type de spectacles.La mesure annoncée dimanche s'inscrit dans la volonté d'Hotelplan Suisse d'intensifier sa coopération avec l'ONG suisse OceanCare visant à s'engager en faveur des dauphins. "Grâce à l'information et à la sensibilisation", le voyagiste déconseille aux clients de "visiter les delphinariums et de nager avec les dauphins."L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme pour les 18 prochains mois. Ce dernier est soutenu par les marques Vacances Migros, Hotelplan, Tourisme Pour Tous, Travelhouse et Globus Voyages. Il comprend six mesures, dont l'interdiction de toute nouvelle offre avec des dauphins et des baleines en captivité.Hotelplan Suisse précise assumer ainsi "de plus en plus de responsabilités: nager avec des dauphins est sans aucun doute une expérience inoubliable. Cependant, ces mammifères sont souvent capturés dans la nature de manière brutale pour le plaisir des vacanciers, ce qui met en danger la survie de populations entières."ats/rp(AWP / 07.01.2018 18h17)