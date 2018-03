Migros reste l'entreprise suisse la plus appréciée, selon GfK

Hergiswil (awp/ats) - Migros reste l'entreprise suisse à bénéficier de la meilleure réputation auprès du public. Pour la cinquième année de suite, le géant orange occupe la première place dans le classement établi par l'institut GfK.Effectuée auprès de 3500 personnes entre janvier et février, l'enquête a placé le fabricant de bonbons Ricola en deuxième position, devant le chocolatier Lindt&Sprüngli et le fabricant de chips Zweifel. Le grand concurrent de Migros, Coop, suit à la cinquième place, a relevé mercredi GfK.Au coeur d'un scandale pour des irrégularités comptables, CarPostal est l'un des grands perdants de ce classement. La filiale de La Poste a reculé de cinq places en une année, et ne pointe plus qu'au 19e rang.C'est encore pire pour Swisscom. L'opérateur, qui a reconnu en février le vol des données de 800'000 clients, n'occupe plus que la 20e place, en recul de sept rangs.La SSR, bousculée lors de la campagne No Billag, a également perdu du terrain (-5 places, 35e).La banque Raffeisen, en revanche, a conservé son 10e rang, malgré l'enquête ouverte à l'encontre de son ancien patron Pierin Vincenz, en détention préventive pour gestion déloyale.Les analystes de GfK ont noté quelques différences en fonction des personnes interrogées, notamment entre régions linguistiques. Si les sept premières places ne varient pas des deux côtés de la Sarine, le top 10 est ensuite complété en Suisse romande par Swisscom, La Poste et Manor, tandis que Alémaniques ont préféré Geberit, Raffeisen et La Mobilière.ats/jh(AWP / 28.03.2018 15h34)