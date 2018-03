Mikron affiche une nette croissance de l'entrée de commandes

2017



2016



+/-



Millions de CHF*



Commandes



278,9



243,6



14,5%



- Machining



152,9



114,8



33,2%



- Automation



126,0



128,9



-2,2%



Chiffre d'affaires



248,5



256,0



-2,9%



- Machining



124,1



116,4



6,6%



- Automation



124,6



139,6



-10,7%



Carnet de commandes



157,2



122,9



27,9%



- Machining



75,2



42,3



77,8%



- Automation



82,2



80,8



1,7%



Effectif du personnel



1'275



1'249



2,1%



- Machining



627



590



6,3%



- Automation



622



636



-2,2%



EBIT



2,8



4,1



-31,7%



- Machining



-1,6



-5,2



n. a.



- Automation



3,1



7,5



-58,7%



Résultat net



1,2



2,3



-47,8%



Flux financiers découlant de l'activité d'exploitation



15,6



12,8



21,9%



Total du bilan



265,7



251,8



5,5%



Taux de fonds propres



59,2%



62,1%



-2,9%





Le contexte économique général est resté globalement stable au cours de l'exercice 2017 et la demande de grands projets d'investissement a repris au deuxième semestre. Le taux d'utilisation élevé des installations de production des clients de Mikron a entraîné une demande soutenue dans le domaine des outils et des différents services de Mikron. De nombreux clients ont commandé des mises à niveau pour leurs installations existantes afin de bénéficier des avantages d'une numérisation plus poussée et d'accroître la productivité de leurs machines dans le cadre de l'Industrie 4.0. Compte tenu de l'entrée de commandes tardive de plusieurs grands projets clients, Mikron n'a toutefois pas été mesure de concrétiser toutes les attentes formulées en milieu d'exercice.Le groupe Mikron a enregistré une entrée de commandes de CHF 278,9 millions au cours de l'exercice 2017, soit une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Jusque vers la fin du troisième trimestre, l'entrée de commandes dans le domaine des installations de Mikron Machining était très volatile et globalement trop faible. Le segment d'activité a pu tirer profit du contexte économique favorable, surtout au cours du quatrième trimestre, et améliorer de 33% au total, à CHF 152,9 millions, la faible entrée de commandes de l'exercice précédent. Mikron Automation a enregistré une entrée de commandes de CHF 126,0 millions en 2017, soit une baisse de 2% par rapport à 2016. Ce recul est principalement dû au report de commandes clients à l'exercice suivant.Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 248,5 millions, le groupe Mikron n'est pas parvenu à atteindre le résultat de l'exercice précédent (CHF 256,0 millions, -3%). Si le chiffre d'affaires de Mikron Machining a augmenté de 7% grâce à la bonne tenue de l'activité Services et Outillage, celui du segment d'activité Automation a reculé de 11%. Après un premier semestre très morose, Mikron Automation a enregistré un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'exercice précédent au cours du deuxième semestre. Fin 2017, le carnet de commandes du groupe s'élevait à CHF 157,2 millions, ce qui représente une hausse de 28% par rapport à fin 2016.Avec un EBIT de CHF 2,8 millions en 2017, le groupe Mikron se situe en-deçà des CHF 4,1 millions de l'exercice précédent. Le segment d'activité Machining a certes amélioré la rentabilité, mais l'EBIT reste négatif à CHF -1,6 million (contre CHF -5,2 millions l'exercice précédent). Ce résultat est surtout imputable au faible chiffre d'affaires dans le secteur des machines, en particulier au premier semestre. Les coûts liés aux projets d'innovation ont également porté préjudice à la rentabilité. Sans ces dépenses élevées, Mikron Machining aurait généré une marge EBIT positive. Après le bon résultat de 2016, Mikron Automation a enregistré en 2017 un EBIT en net recul, de CHF 7,5 millions à CHF 3,1 millions. Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires de 11%, le segment d'activité a toutefois réalisé une marge EBIT correcte de 2,5%.Durant l'exercice sous revue, le groupe Mikron a enregistré un bénéfice de CHF 1,2 million (CHF 2,3 millions en 2016), soit CHF 0,07 par action (CHF 0,14 en 2016). Lors de l'assemblée générale, le conseil d'administration proposera la distribution inchangée d'un dividende de CHF 0,05 par action sur les réserves de capital.L'offensive en faveur de l'innovation du groupe Mikron lancée en 2016 est en cours. Au total, Mikron a investi CHF 8,8 millions (contre CHF 7,1 millions l'exercice précédent) dans le développement ou l'amélioration de nouveaux produits ou plates-formes de produits en 2017, ce qui correspond à 3,5% du chiffre d'affaires.Le groupe Mikron estime que le marché ne connaîtra pas de changement majeur en 2018. Le taux d'utilisation des installations de clients devrait rester élevé, ce qui exercera un effet favorable sur l'activité Services et Outillage. Sur le marché américain, de bonnes possibilités de développement devraient encore s'offrir à l'activité Outillage. Il en va de même pour Mikron Automation, dès que les incertitudes relatives au système de santé seront dissipées. Le segment d'activité devrait en outre bénéficier de la tendance à l'automédication et du vieillissement démographique. Le maintien du taux d'activité élevé dans l'industrie automobile offrira de nouvelles possibilités commerciales à Mikron Machining en 2018.Compte tenu du carnet de commandes relativement élevé, bien que réparti de manière inégale sur les différents sites de production, Mikron table pour 2018 sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10 et 20%, suivie d'une amélioration de l'EBIT.*sauf effectif du personnel et %Les comptes annuels 2017 sont publiés parallèlement au présent communiqué de presse, sous la forme du rapport d'activités 2017. Vous pouvez les consulter à l'adresse: www.mikron.com/reports Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des solutions d'automatisation, des systèmes d'usinage et des outils de coupe extrêmement précis, productifs et adaptables. Enraciné dans la culture de l'innovation suisse et actif à l'international, il est un partenaire important pour les industries automobile, pharmaceutique, des techniques médicales, des biens de consommation, des instruments d'écriture et de l'horlogerie. Le groupe Mikron aide ses clients à accroître la productivité et la qualité industrielles. Pour ce faire, il mise sur plus d'un siècle d'expérience, des technologies ultramodernes et un service d'envergure mondiale. Ses deux divisions, Mikron Automation et Mikron Machining, dont le siège principal se trouve en Suisse (à Boudry et à Agno), emploient au total quelque 1'275 collaborateurs. Le groupe possède d'autres unités de production en Allemagne, à Singapour, en Chine et aux États-Unis. Mikron Management AG, Martin Blom, CFO du groupe Mikron,Téléphone: +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 12.04.2018, 16 h 00, assemblée générale 201824.07.2018, 07 h 00, Communiqué de presse «Bouclement semestriel 2018»Outre les données historiques citées dans le présent document, les mentions contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives qui supposent des risques et des incertitudes.Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse).