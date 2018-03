Mikron voit son bénéfice diminuer de moitié en 2017

(synthèse)Bienne (awp/ats) - Malgré une reprise au 2e semestre, le fabricant biennois de machines-outils Mikron a vu son bénéfice reculer de près de la moitié (-47,8%) à 1,2 mio CHF en 2017. Les commandes enregistrent toutefois une nette croissance.Le chiffre d'affaires a diminué l'an dernier de 2,9% à 248,5 mio CHF. "Si le chiffre d'affaires de Mikron Machining a augmenté de 7% grâce à la bonne tenue de l'activité services et outillage, celui du segment d'activité Automation a reculé de 11%", a indiqué lundi l'entreprise.Les entrées de commandes ont progressé de 14,5% à 278,9 mio. "La demande de grands projets d'investissement a repris au 2e semestre", a précisé Mikron.Le groupe explique que l'entrée de commandes des systèmes d'usinage et d'automatisation a connu une évolution très volatile, ce qui a provoqué une exploitation inégale des capacités de production. Mikron Machining a toutefois pu profiter du contexte économique favorable, surtout au 4e trimestre, et améliorer ses entrées de commandes de 33% sur l'année à 152,9 mio.De son côté, Mikron Automation a enregistré une baisse de 2% à 126 mio CHF. "Ce recul est principalement dû au report de commandes clients à l'exercice suivant", précise le fabricant.MACHINES À LA PEINELe résultat d'exploitation (EBIT) a subi une baisse de 31,7% à 2,8 mio CHF. Le segment d'activité Machining a certes amélioré la rentabilité, mais l'EBIT reste négatif à -1,6 mio, contre -5,2 mio en 2016."Ce résultat est surtout imputable au faible chiffre d'affaires dans le secteur des machines, en particulier au 1er semestre. Les coûts liés aux projets d'innovation ont également porté préjudice à la rentabilité. Sans ces dépenses élevées, Mikron Machining aurait généré une marge EBIT positive", note le groupe.Après le bon résultat de 2016, Mikron Automation a enregistré en 2017 un résultat d'exploitation en net recul, de 7,5 mio à 3,1 mio CHF. Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires de 11%, le segment d'activité a toutefois réalisé une marge EBIT "correcte" de 2,5%.Lors de l'assemblée générale, le conseil d'administration proposera la distribution inchangée d'un dividende de 0,05 CHF par action sur les réserves de capital.HAUSSE ENTRE 10 ET 20% DES VENTESMikron estime que le marché ne connaîtra pas de changement majeur en 2018. Mikron Automation devrait bénéficier de la tendance à l'automédication et du vieillissement démographique. Le maintien du taux d'activité élevé dans l'industrie automobile offrira par ailleurs de nouvelles possibilités commerciales à Mikron Machining en 2018.Compte tenu du carnet de commandes relativement élevé, bien que réparti de manière inégale sur les différents sites de production, Mikron table pour 2018 sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10 et 20%, suivie d'une amélioration de l'Ebit.Après quelques reports, la restructuration de Mikron commence à être visible, commente Vontobel. La division Automation tourne à plein régime mais reste très vulnérable aux projets déficitaires. L'analyste Pascal Furger affirme néanmoins que les mesures d'économie dans la division Machining portent leurs fruits.Les entrées de commande demeurent volatiles et la charge de travail inégalement répartie. L'établissement prévoit de relever ses estimations de chiffre d'affaires.A la mi-journée, l'action Mikron prenait 0,8% à 7,72 CHF, dans un SPI en hausse de 0,43%.ats/fr/rp(AWP / 12.03.2018 12h35)