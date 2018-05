Minerai de fer: la Chine ouvre son marché à terme aux investisseurs étrangers

Pékin (awp/afp) - A la suite de contrats pétroliers lancés en mars, la Chine a ouvert vendredi aux investisseurs étrangers l'accès à des contrats à terme sur le minerai de fer, matériau dont elle est le premier importateur mondial, un nouveau signal d'ouverture des marchés financiers du pays.Des contrats à terme sur le minerai de fer, qui permettent des transactions sur des volumes destinés à être livrés ultérieurement, avaient été lancés dès 2013 en Chine, mais seuls des groupes chinois pouvaient participer aux échanges.Or, depuis vendredi, les investisseurs étrangers ont eux-aussi accès à ces contrats, qui se négocient sur la Bourse des matières premières de Dalian, grande métropole portuaire du nord-est.Pékin avait déjà entr'ouvert courant mars, pour la toute première fois, ses marchés de matières premières au reste du monde avec le lancement à Shanghai des premiers contrats à terme sur le pétrole brut, accessibles aux firmes étrangères.L'idée affichée était de rivaliser avec le WTI new-yorkais et le Brent londonien, contrats de référence et actuels baromètres du marché pétrolier mondial... tout en permettant à la Chine, vorace consommateur d'hydrocarbures, de peser davantage sur les cours de l'or noir.De même, pour le minerai de fer, l'ouverture des contrats à terme à des investisseurs internationaux pourrait permettre au géant asiatique de renforcer son influence dans la détermination des prix mondiaux.La Chine, de loin le premier consommateur du globe, a importé 1,07 milliard de tonnes de minerai de fer en 2017."En incluant des négociants étrangers, les contrats reflèteront mieux le marché mondial", tout en étant plus efficaces pour les industriels locaux, a estimé vendredi Li Zhengqiang, président de l'opérateur boursier, cité par la presse d'Etat.Une vingtaine de firmes étrangères s'étaient inscrites auprès du courtier Jinrui pour participer aux échanges, selon l'agence officielle Chine nouvelle, et, selon l'opérateur, la première transaction a été effectuée vendredi par Glencore, géant mondial du négoce des matières premières.Depuis 2013, les contrats à terme sur le minerai de fer proposés à Dalian ont obtenu un succès spectaculaire et les très forts volumes d'échanges en font un marché extrêmement liquide... mais également propre à exacerber une spéculation extrême.A tel point que la folle volatilité des cours avait poussé les régulateurs à encadrer plus strictement les transactions ces deux dernières années.Ces turbulences endémiques, le contrôle persistant de l'Etat sur les marchés tout comme l'encadrement étroit de la convertibilité du yuan pourraient contribuer à refroidir certains investisseurs étrangers.La Chine a promis ces derniers mois d'accélérer l'ouverture de son secteur financier (banques, courtiers, assurance-vie) et de son industrie automobile aux investisseurs étrangers, tout en renforçant l'accès à ses marchés d'actions, encore quasiment isolés des places boursières mondiales.Fang Xinghai, vice-président du régulateur des marchés financiers, a par ailleurs assuré vendredi que la Chine allait ouvrir encore davantage de ses marchés de matières premières au reste du monde.afp/rp(AWP / 04.05.2018 18h01)