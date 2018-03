Mirabaud a connu une véritable envolée du bénéfice en 2017

Genève (awp) - Le groupe bancaire Mirabaud a très fortement amélioré son bénéfice en 2017, grâce à une progression des recettes, contrebalancée par une timide hausse des charges. La banque privée a connu une bonne croissance des volumes. Aucune prévision chiffrée n'est fournie pour l'année 2018.A fin 2017, les avoirs clientèle se sont inscrits à 33,3 mrd CHF, contre 31,2 mrd six mois auparavant, selon les indications fournies mardi par l'établissement genevois.Les lignes de métier de Mirabaud ont toutes deux avancé. La gestion institutionnelle a vu sa masse gonfler de 11,1% à 9 mrd. La tendance est identique pour la gestion de fortune - le coeur de métier de Mirabaud - dont les volumes ont crû 11,5% à 24,3 mrd."Durant l'année 2017, nos activités de banque privée se sont développées de fort belle manière tant en Suisse qu'en Europe, y compris au Royaume-Uni, à Dubaï et au Canada", a déclaré Yves Mirabaud, associé gérant senior.Le bénéfice net a pris l'ascenseur, s'envolant de 28,2% à 40,5 mio CHF. Le groupe a pu compter sur un produit d'exploitation en hausse de 5,6% à 305,3 mio. Dans le détail, les opérations de commissions, principale source de revenus, se sont inscrites à 237,3 mio CHF, soit +4,2%.Les recettes tirées des opérations d'intérêt ont bondi de 15,4% à 27,8 mio CHF. Le produit des opérations de négoce a gonflé de 9,9% à 33,3 mio CHF. Les charges n'ont cru que de 1,1% à 247,2 mio CHF.Le bilan consolidé a reculé de 3,1% à 4,19 mrd CHF. Le ratio de fonds propres durs a été amélioré de 1,0 point à 21,0%.Pour l'année en cours, le groupe va poursuivre ses investissements maîtrisés dans différents domaines et sur ses différents marchés, précise-t-il dans son communiqué.fr/rp(AWP / 27.03.2018 10h01)