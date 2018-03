Mirabaud avec une envolée du bénéfice en 2017

(synthèse)Genève (awp) - Le groupe Mirabaud a connu en 2017 une croissance dans ses deux principales lignes de métier, les gestions de fortune et d'actifs. La progression de l'activité a été accompagnée par une envolée du bénéfice. L'établissement genevois part à l'assaut de 2018 avec une activité de courtage assainie, pour laquelle les attentes sont élevées.Les actifs clientèle ont gonflé de 11,4% à 33,3 mrd CHF. "En grande partie, cela est dû à la hausse des marchés, avec une contribution moindre, mais significative, des afflux nets d'argent", a indiqué mardi à AWP l'associé gérant senior Yves Mirabaud. Le groupe bancaire ne publie pas le détail de sa collecte.Les principales lignes de métier de Mirabaud ont toutes deux avancé. La gestion institutionnelle a vu sa masse gonfler de 11,1% à 9 mrd CHF. La tendance est identique pour la gestion de fortune - le coeur de métier de Mirabaud - dont les volumes ont crû 11,5% à 24,3 mrd."Durant l'année 2017, nos activités de banque privée se sont développées de fort belle manière tant en Suisse qu'en Europe, y compris au Royaume-Uni, à Dubaï et au Canada", a affirmé M. Mirabaud.Dans la gestion de fortune, un équilibre existe entre la clientèle provenant de Suisse, d'Europe occidentale et des régions Moyen-Orient/Amérique latine/Europe de l'Est.Mirabaud continue à se tenir à l'écart de l'Asie. "C'est un marché incroyablement compétitif où le coût des activités commerciales est très élevé. De plus, la demande des clients ne correspond pas vraiment à nos produits", a expliqué l'associé.Le bénéfice net a pris l'ascenseur, s'envolant de 28,2% à 40,5 mio CHF. Le groupe a pu compter sur un produit d'exploitation en hausse de 5,6% à 305,3 mio. Dans le détail, les opérations de commissions, principale source de revenus, se sont inscrites à 237,3 mio CHF, soit +4,2%.Les recettes tirées des opérations d'intérêt ont bondi de 15,4% à 27,8 mio CHF. Le produit des opérations de négoce a gonflé de 9,9% à 33,3 mio CHF. Les charges n'ont cru que de 1,1% à 247,2 mio CHF.CAPITALISATION RENFORCÉELe bilan consolidé a reculé de 3,1% à 4,19 mrd CHF. Le ratio de fonds propres durs a été amélioré de 1,0 point de pourcentage à 21,0%.Pour l'année en cours, le groupe va poursuivre ses investissements maîtrisés dans différents domaines et sur ses différents marchés, précise-t-il dans son communiqué.Mirabaud est arrivé au terme de l'assainissement de sa troisième ligne de métier, l'activité de courtage (brokerage), et attend désormais des résultats. "Après avoir fortement réorganisé cette activité, les effets doivent maintenant se faire sentir. 2018 sera une année charnière", selon Yves Mirabaud.Le banquier genevois a expliqué que cette activité a traversé des moments compliqués. L'assainissement de "fond" réalisé ces deux dernières années a entraîné plusieurs départs mais également des arrivées au sein de l'équipe. L'unité propose désormais six produits, dont la recherche, le courtage, l'exécution et le conseil indépendant pour les professionnels de l'investissement.En cas de résultats décevants de cette ligne de métier en 2018, de nouvelles mesures de restructuration seront prises. "L'activité brokerage a très bien commencé l'année", a toutefois assuré M. Mirabaud.Le bilan pour les premiers mois de l'année s'est révélé également bon pour les autres activités. Dans la gestion d'actifs, la nouvelle offre dans le capital-investissement (private equity) a connu une fin 2017 et une entame d'année fructueuses.Fondé en 1819, Mirabaud emploie environ 700 collaborateurs. Le groupe dispose de trois bureaux en Suisse et huit en Europe. Il est également présent à Dubaï et Montréal.fr/rp(AWP / 27.03.2018 15h00)