Mis en cause par Bercy, Apple vante les revenus de son App Store pour les développeurs français

Paris - Les développeurs français ont "gagné 1 milliard d'euros" grâce au magasin d'application App Store, a riposté jeudi Apple après sa mise en cause par Bercy pour des "pratiques commerciales abusives" au détriment des start-ups françaises."Nous sommes fiers d'avoir de solides relations avec des dizaines de milliers de développeurs à travers la France, qui ont gagné 1 milliard d'euros sur l'App Store", le magasin d'application pour les iPhones, a affirmé jeudi Apple dans un communiqué."Nous sommes entièrement disposés à partager notre version devant les tribunaux français et à éclaircir ce malentendu", a ajouté le constructeur informatique.Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé mercredi que l'Etat poursuivait devant le tribunal de commerce de Paris Apple et Google, leur réclamant 2 millions d'euros chacun.L'Etat estime qu'ils imposent des conditions "déséquilibrées" aux développeurs qui demandent que leurs applications figurent sur les magasins d'application App Store et Google Play.La direction de la concurrence de Bercy, la DGCCRF, reproche notamment à Apple et Google d'avoir fixé "unilatéralement" une fourchette de prix pour les applications distribuées dans ces magasins.Elle dénonce également la possibilité pour eux de modifier unilatéralement les contrats, et la "libre utilisation des informations, notamment technologiques, communiquées par les développeurs sans aucune réciprocité".Beaucoup de développeurs français ont "fondé leurs entreprises avec une ou deux personnes et ont ensuite vu leurs équipes grandir pour offrir leurs applications aux utilisateurs dans 155 pays", a rétorqué Apple."Cela n'a été possible que grâce à l'investissement d'Apple dans iOS, les outils de développement et l'App Store", a ajouté l'entreprise.Google avait assuré mercredi de son côté que ses pratiques étaient "conformes à la législation française".Google Play est "un excellent moyen" pour les développeurs d'application français de "proposer leurs applications dans le monde entier", avait-il indiqué.lby/ef/pid(©AFP / 15 mars 2018 16h35)