Missiles houthis: la Russie fait part de ses doutes sur leur provenance

Nations unies (Etats-Unis) - La Russie a fait part de ses doutes mercredi sur la provenance de missiles tirés par les rebelles Houthis au Yémen, dont les Etats-Unis et des experts onusiens affirment qu'ils ont été fournis par l'Iran.Les propos de Vassily Nebenzia, l'ambassadeur de Russie auprès des Nations unies, donnent à penser que Moscou s'opposera à l'imposition de sanctions contre Téhéran.Le diplomate estime que les preuves ne sont pas probantes, les missiles ayant pu venir d'ailleurs ou être fournis avant l'embargo sur les armes imposé en 2015."L'Iran dément avec véhémence fournir quoi que ce soit au Yémen", a rappelé M. Nebenzia à deux journalistes."Le Yémen dispose d'un stock d'armes de l'ancien temps. Beaucoup de pays étaient en compétition pour fournir des armes au Yémen pendant la période du président Saleh, donc je ne peux pas vous donner de preuves définitives", a-t-il ajouté.Le diplomate russe était de la visite du Conseil de sécurité sur le site, dans la capitale américaine, où sont analysés des débris de missiles tirés par les Houthis.Il a également rencontré Donald Trump, avec ses collègues, pour un déjeuner à la Maison Blanche. Le président américain dénonce sans cesse le rôle "déstabilisateur" de l'Iran au Moyen-Orient.Un rapport d'experts de l'ONU semblait confirmer les accusations lancées il y a quelques semaines par l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haley, sur le même site lors d'une conférence de presse avec un missile reconstitué en fond de scène. Elle avait parlé de preuves "indéniables" contre l'Iran.Quant les journalistes ont demandé à son collègue russe s'il pensait qu'il y avait assez de preuves pour agir contre l'Iran il a juste lâché: "non".L'ambassadeur du Kazakhstan, Kairat Umarov, qui préside le Conseil de sécurité, n'est pas non plus convaincu."Bien sûr ce serait bien qu'il y ait des preuves irréfutables pour montrer comment ce type d'armement est arrivé au Yémen, mais en l'état actuel il n'y a pas d'information sur cela", a-t-il dit."Nous comprenons que cela a été produit en Iran mais (il n'y a) aucune information sur la façon dont cela a été envoyé au Yémen", a-t-il ajouté.(©AFP / 31 janvier 2018 18h07)