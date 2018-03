Missiles: l'annonce de Poutine confirme que Moscou viole les traités pour Washington

Washington - L'annonce retentissante de Vladimir Poutine jeudi sur les nouvelles armes russes "invincibles" montre que Moscou "viole les traités" sur le contrôle des missiles, a réagi le département d'Etat américain."Nous ne considérons pas que cela soit une attitude digne d'un acteur mondial majeur", a déclaré la porte-parole du département d'Etat à des journalistes.Heather Nauert était interrogée sur le discours du président russe pendant lequel il a présenté, une heure durant, les dernières armes haute technologie de la Russie à grand renfort d'images de synthèse, d'infographies et de vidéos."Le président Poutine a confirmé ce que le gouvernement américain savait depuis longtemps", a-t-elle ajouté."La Russie a développé des systèmes d'armes déstabilisateurs depuis plus de 10 ans, en violation directe des obligations découlant des traités" qu'elle a signés, a-t-elle martelé.Et la porte-parole du département d'Etat de citer le traité INF sur les armes nucléaires à portée intermédiaire, signé par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev en 1987.Vladimir Poutine a expliqué jeudi que ces nouvelles armes répondent à l'activité militaire des Etats-Unis.(©AFP / 01 mars 2018 21h04)