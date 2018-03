Mitsubishi Corporation investit dans un parc éolien en mer au Royaume-Uni

MITSUBISHI CORPORATION

Tokyo - La maison de négoce japonaise Mitsubishi Corporation a annoncé lundi avoir signé un accord pour acquérir 33,4% d'un important projet de parc éolien en mer au Royaume-Uni, aux côtés du français Engie et d'EDPR, filiale de l'électricien portugais EDP.Le parc éolien de Moray East d'une capacité de 950 mégawatts (MW) et situé en mer du Nord, à 22 km au large de l'Ecosse, doit être mis en service en 2022 et sera l'un des plus grand au monde, détaille le groupe dans un communiqué.Mitsubishi Corporation rachète une partie des 77% détenus jusqu'ici par EDPR mais ne précise aucun des éléments financiers de l'opération menée via sa filiale Diamond Generating Europe (DGE), spécialisée dans l'éolien en mer et basée au Royaume-Uni.Ce n'est pas le premier investissement du groupe japonais dans l'éolien en mer en Europe, où il détient également des participations dans un projet de parc de plus de 700 MW au Pays-Bas, et dans un autre de plus de 300 MW en Belgique.Mitsubishi Corporation est également présent dans un parc de 130 MW déjà en opération aux Pays-Bas.Grâce à d'importantes baisse de ses coûts ces dernières années, l'éolien en mer est en plein développement en Europe, alors que l'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables.mhc/uh/ib(©AFP / 26 mars 2018 02h28)