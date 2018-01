Mnuchin loue un "dollar plus faible" et fait baisser le billet vert

New York - Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a souligné mercredi à Davos qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis, ce qui a fait baisser nettement le billet vert sur le marché des changes."Evidemment un dollar plus faible est bon pour nous, c'est bon car cela a à voir avec le commerce et les opportunités", a déclaré le haut responsable américain au Forum économique mondial de Davos en Suisse.Il a ajouté toutefois qu'"à long terme, la force du dollar est le reflet de la force de l'économie américaine, il continue d'être la principale monnaie en tant que monnaie de réserve".Déjà faible depuis mardi et la signature par le président américain Trump de mesures protectionnistes, le dollar a perdu encore davantage de terrain après les propos de M. Mnuchin, interprétés comme un feu vert de Washington à un effritement de la valeur du dollar afin de soutenir le commerce extérieur américain.Le dollar a reculé face aux autres grandes monnaies internationales et même atteint son plus bas niveau depuis décembre 2014 par rapport à l'euro mercredi vers 19H05 GMT, à 1,2415 dollar.Avec ces commentaires "étonnamment bruts", M. Mnuchin "s'écarte du soutien traditionnel des précédents secrétaires au Trésor en faveur d'un dollar fort", a noté Omer Esiner de Commonwealth FX.Ces remarques "suggèrent que les Etats-Unis ne vont rien faire pour tenter de le redresser", a souligné Greg Anderson de BMO Private Bank.Washington "pourrait même s'opposer aux pays qui essayeraient de freiner la progression de leur monnaie face au dollar", a-t-il ajouté.La Maison Blanche a semblé de son côté minimiser la portée de la chute du dollar.Interrogée mercredi sur la préférence du président américain pour un dollar fort ou faible, sa porte-parole Sarah Sanders a affirmé que Donald Trump croyait "dans le libre échange de la monnaie. Le président l'a toujours pensé"."Nous avons une monnaie très stable liée en grande partie à la (bonne) santé de l'économie américaine", a-t-elle ajouté, soulignant que le dollar représentait "la monnaie de réserve du monde".(©AFP / 24 janvier 2018 22h28)