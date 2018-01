Mobilezone paraphe le contrat pour le rachat de TPHcom

Zurich (awp) - Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de télécommunication Mobilezone annonce jeudi soir avoir signé le contrat pour l'acquisition de son homologue allemand TPHcom, pour quelque 50 mio EUR. Le groupe rappelle dans son communiqué qu'une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour le 9 mars, qui devra se prononcer sur une augmentation de capital de quelque 80 mio CHF pour financer ce rachat et se donner de la marge de manoeuvre sur le marché des fusions acquisitions.La reprise de TPHCom se fera via EinsAmobile, filiale du groupe zurichois. "En renforçant la position d'EinsAmobile en collaboration avec TPHCom, nous ouvrons de nouvelles possibilités d'offres pour nos partenaires de distribution et nos clients en Allemagne", expliquait en décembre Markus Bernhard, directeur général (CEO) de Mobilezone, à l'occasion de l'annonce de ce projet.Pour 2017, TPHCom tablait alors sur un chiffre d'affaires de 120 mio EUR et un Ebit ajusté d'environ 9 mio. Ces résultats devraient être intégrés dans les comptes consolidés du groupe Mobilezone à partir du 1er janvier 2018.La société allemande continuera de fonctionner sous le nom TPHCom et sera gérée "en toute autonomie" par les dirigeants actuels Ralf Grundhoff et Enis Ramadanovski.jh/rp(AWP / 25.01.2018 18h40)