Mobilezone voit ses ventes largement progresser en 2017

Zurich (awp) - Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de télécommunication Mobilezone a enregistré une solide expansion de ses activités en 2017. Les ventes ont progressé de 7,7% à 1,17 mrd CHF.Le bénéfice opérationnel (Ebit) a progressé de 3,4% à 50,1 mio CHF. Le bénéfice net s'est par contre replié de 0,9 mio à 35,2 mio en raison d'un effet non récurrent lié à des impôts en Suisse de 1,4 mio.Le dividende est maintenu inchangé à 0,60 CHF par titre.Les deux domaines d'activités, Trade et Service Providing, ont contribué à la hausse des ventes. Trade regroupe l'extension du réseau en Suisse, les activités en ligne et aux entreprises ainsi que celles de einsAmobile en Allemagne. Les ventes y ont progressé, mais la rentabilité a diminué.Service Providing inclut les activités de réparation en Suisse et en Autriche ainsi que la téléphonie fixe. Les ventes et le bénéfice opérationnel ont largement augmenté.L'acquisition de TPHCom a été finalisée le 27 février à un prix de 50 mio EUR. Le groupe propose une augmentation de capital pour lever environ 80 mio. Les actionnaires devront se prononcer le 9 mars.Cyrill Schneuwly ne se représentera pas au conseil d'administration, qui doit être étendu à quatre membres. Gabriela Theus, ancienne directrice financière de Zug Estates et Christian Petit, ancien membre de la direction de Swisscom, seront proposés.Pour l'année en cours, Mobilezone est convaincu de poursuivre sur la même voie et souhaite continuer de s'étendre en Allemagne. L'Ebit est attendu entre 55 et 60 mio CHF. La politique de dividende sera poursuivie et jusqu'à 75% du bénéfice sera redistribué.ol/al(AWP / 02.03.2018 07h46)