Mobility: bénéfice en baisse en 2017 en raison d'investissements

Rotkreuz ZG (awp/ats) - Le groupe Mobility a investi dans de nouveaux domaines d'activité l'an dernier. En conséquence, le bénéfice de la coopérative zougoise d'autopartage a reculé à 2,04 millions de francs, contre 3,42 millions un an plus tôt.Le produit net issu des livraisons et prestations de services a lui stagné (+0,2%) à 76,2 millions de francs, indique jeudi la société basée à Rotkreuz (ZG). Le cash-flow opérationnel a progressé de 15,6% à 20,5 millions.L'an dernier, Mobility a accéléré la consolidation et l'extension de nouveaux domaines d'activité, comme le partage de scooters - qui sera lancé le 19 avril prochain à Zurich - ou les véhicules autonomes. Cette diversification nécessitait des investissements majeurs dans l'informatique et le personnel, précise la société d'autopartage.Fin 2017, Mobility comptait 177'100 clients, soit 34,5% de plus qu'un an plus tôt. Ce bond important s'explique d'une part par la croissance organique continue (+5200), mais aussi par l'intégration de tous les nouveaux conducteurs Click & Drive - une offre pour les utilisateurs occasionnels - au portefeuille clientèle (+40'200).ats/rp(AWP / 22.03.2018 09h18)