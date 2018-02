Mobimo: déceptions à tous les étages sur l'exercice 2017

Zurich (awp) - La société immobilière Mobimo a essuyé l'an dernier un recul de ses résultats sur tous les fronts, ou presque. Revenus locatifs, excédent d'exploitation (Ebit) et bénéfice net apuré de l'effet des revalorisations se sont inscrits dans le bas voire en deçà des projections des analystes. Les actionnaires se verront nonobstant proposer une rémunération stable de 10,00 CHF par action au titre de 2017.Le produit des loyers a fondu de 2,2% à 94,1 mio CHF. L'Ebit s'est affaissé de près de 30% à 142,3 mio et le bénéfice net de 27,7% à 71,9 mio CHF. En tenant compte de l'effet des revalorisations, les gains finaux se sont effondrés de plus de 40% à 91,6 mio CHF.Les analystes consultés par AWP pressentaient un ralentissement, après un exercice qualifié de record en 2016, mais misaient en moyenne sur des revenus locatifs de 96,7 mio, un Ebit de 159,4 mio et un bénéfice net ajusté de 75,0 mio CHF.Le taux de vacances a marginalement enflé de 0,1 point de pourcentage, à 4,9%. Le produit des ventes de biens immobiliers s'est contracté de plus d'un cinquième à 27,5 mio CHF et celui des réévaluations de près de deux tiers à 27,3 mio CHF.Conseil d'administration et direction affichent une confiance inébranlable dans le marché de la pierre en 2018, sans s'avancer pour autant sur le terrain des perspectives chiffrées.jh/fr(AWP / 09.02.2018 08h02)