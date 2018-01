Mobimo souhaite acquérir une participation majoritaire dans Fadmatt

(ajoute la prise de position de Mobimo à l'avant-dernier para après le rejet par Fadmatt)Zurich (awp) - Le spécialiste de l'immobilier Mobimo souhaite acquérir une participation majoritaire dans la société Fadmatt. Le conseil d'administration du groupe lucernois envisage de faire une offre aux actionnaires de cette dernière. Dans son propre communiqué, le conseil d'administration de Fadmatt oppose une fin de non-recevoir et recommande aux actionnaires de rejeter l'offre, le cas échéant.Si la transaction se concrétise, elle porterait sur un volume d'environ 140 mio CHF, à raison de 21'000 CHF par titre Fadmatt, a précisé Mobimo, qui communiquera de nouvelles informations dès que des décisions seront prises.Dans sa prise de position, le conseil d'administration de Fadmatt juge l'offre de 21'000 CHF par action "trop basse". La société détient en portefeuille 511 appartements répartis dans sept immeubles, lit-on dans le communiqué. Elle affirme avoir consenti ces dernières années à d'importants investissements qui déboucheront sur une hausse sensible des recettes et du cash-flow ces prochaines années. L'offre de Mobimo ne tient pas compte de cela.Réagissant à ce rejet, le directeur général (CEO) de Mobimo Christoph Caviezel a déclaré à AWP que l'offre est "très attractive". Les actionnaires de Fadmatt ont la possibilité d'échanger 50% ou plus de leurs actions en une action dont le rendement est sensiblement plus élevé et qui est liquide. A cela s'ajoute un avantage fiscal avec l'échange en actions d'une société immobilière cotée. "Nous espérons pouvoir maintenir un dialogue constructif avec le conseil d'administration de la société", a noté M. Caviezel.Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding est dotée d'un portefeuille immobilier d'une valeur globale de plus de 2,7 mrd CHF. La société détient des immeubles de placement et des objets en développement en Suisse romande et alémanique.ol/rp(AWP / 22.01.2018 18h30)