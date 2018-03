Mode: la marque Stella McCartney sort du giron du groupe Kering

Après 17 ans passés au sein du groupe Kering, la styliste britannique Stella McCartney a décidé de voler de ses propres ailes en rachetant ses parts détenues par le géant du luxe, pour un montant non communiqué.Les deux parties ont annoncé "conjointement" mercredi soir avoir "conclu un accord" sur la cession par Kering de sa participation de 50% dans la marque Stella McCartney.La créatrice devient ainsi "l'unique propriétaire de sa marque", qu'elle avait lancée en 2001 dans le cadre d'un partenariat avec la maison italienne Gucci, aujourd'hui propriété de Kering qui totalise une vingtaine de marques."Le moment est venu pour moi de prendre le plein contrôle de l'entreprise qui porte mon nom. Cette opportunité est une décision patrimoniale très importante pour moi. Je suis impatiente d'ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie et d'entrer dans l'avenir avec cette marque et notre équipe", a déclaré Stella McCartney, qui avait jusqu'au 31 mars pour sortir de ce partenariat.La fille du Beatles, Paul McCartney, âgée de 46 ans, végétarienne et engagée au service de la cause animale, n'utilise aucun cuir ni fourrure ni plumes dans ses créations.Sa marque, fer de lance de la stratégie "développement durable" de Kering, compte 52 magasins gérés en propre, et son réseau de distributeurs tiers comprend plus de 600 points de vente au niveau mondial."C'est le bon moment pour Stella de passer à cette nouvelle étape. Je suis extrêmement fier de ce que Kering et Stella McCartney ont accompli ensemble depuis 2001. Je voudrais remercier chaleureusement Stella et son équipe pour tout ce qu'ils ont apporté à Kering - bien au-delà de l'aspect économique", a commenté François-Henri Pinault, cité dans le communiqué.(©AFP / 28 mars 2018 19h57)