Molecular Partners: Allergan exerce des options sur deux produits

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Allergan, partenaire de collaboration de Molecular Partners, va exercer deux options pour le développement et la commercialisation de produits candidats, a annoncé mercredi le laboratoire de Schlieren. Ces derniers font partie de la nouvelle classe de médicaments développés par l'entreprise biotechnologique connus sous le nom de thérapies DARPin.Sous réserve d'approbation des autorités compétentes, Molecular Partners accordera à l'américain Allergan une licence exclusive pour les molécules DARPin sélectionnées en vue d'une utilisation en ophtalmologie. Les deux entreprises ont entamé leur collaboration en 2012 pour développer de nouvelles molécules dédiées aux maladies où les besoins de traitement ne sont pas satisfaits.Le partenariat s'est étendu après une collaboration initiale sur abicipar, actuellement en phase III et s'attaquant aux deux causes principales de perte de la vue dans le monde, à savoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge sous forme humide (DMLA) et l'oedème maculaire diabétique (OMD)."Notre partenariat avec Molecular Partners continue de nous apporter des produits candidats différenciés. En exerçant nos options, nous obtiendront les droits exclusifs de développer et de commercialiser ces molécules et nous augmenteront également nos efforts pour fournir des réponses à d'importantes maladies en ophtalmologie", s'est félicité David Nicholson, directeur de la recherche et du développement chez Allergan.Les montants reçus par Molecular Partners dans le cadre de cette opération sont inclus dans les paiements d'étape et les paiements des redevances échelonnées. La société zurichoise pourra recevoir des versements échelonnés jusqu'à un total de 640 mio USD ainsi que des redevances sur les produits vendus jusqu'à un pourcentage à deux chiffres. Allergan sera en outre responsable pour les coûts de développement à venir.DARPin est une nouvelle classe de traitement à base de protéines.A la clôture de la Bourse suisse, l'action Molecular Partners a gagné 0,8% à 26,50 CHF dans un SPI en hausse de 0,99% pour la première séance de l'année.ol/fr/al(AWP / 03.01.2018 17h36)