Molecular Partners: Allergan exerce ses options pour des produits DARPin

Schlieren (awp) - Molecular Partners annonce que son partenaire de collaboration Allergan va exercer deux options pour le développement et la commercialisation de produits candidats. Ces derniers font partie de la nouvelle classe de médicaments développés par l'entreprise biotechnologique sise à Schlieren (ZH) et connue sous le nom de thérapies DARPin, précise-t-elle mercredi.Sous réserve d'approbation des autorités compétentes, Molecular Partners accordera à Allergan une licence exclusive pour les molécules DARPin sélectionnées en vue d'une utilisation en ophtalmologie. Les deux entreprises ont entamé leur collaboration en 2012 pour développer de nouvelles molécules dédiées aux maladies où les besoins de traitement ne sont pas satisfaits.Les sommes reçues par Molecular Partners dans le cadre de l'exercice des deux options par Allergan sont inclues dans les paiements d'étape et les paiements des redevances échelonnées. Molecular Partners pourra recevoir des paiements d'étape jusqu'à un total de 640 mio USD ainsi que des redevances sur les produits vendus jusqu'à un pourcentage à deux chiffres. Allergan sera en outre responsable pour les coûts de développement à venir.DARPin est une nouvelle classe de traitement à base de protéines.ol/fr(AWP / 03.01.2018 08h20)