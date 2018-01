Molecular Partners dévoile des données d'études cliniques sur MP0250

Zurich (awp) - Molecular Partners a levé le voile lundi sur des résultats d'étude de phase II concernant son produit candidat MP0250 dans le traitement du myélome multiple. Dans son communiqué, le laboratoire de Schlieren fait état de "données initiales prometteuses" en termes d'innocuité et d'efficacité.Au total, huit patients ont été traités au MP0250, combiné au bortezomib et au dexamethasone. Dans deux cas, des effets indésirables de degré 3 ont été observés (thrombocytopénie et hausse momentanée des enzymes hépatiques)."Nous nous réjouissons d'évaluer d'autres patients avec des doses plus élevées de MP0250 avec bortezomib et dexamethasone pour traiter les patients atteints de myélome multiple résistant", a déclaré Andreas Harstrick, responsable médical (CMO) de Molecular Partners, cité dans le communiqué.buc/al(AWP / 08.01.2018 08h12)