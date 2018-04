Molecular Partners étudie avec Astrazeneca une combinaison sur le MP0250

Zurich (awp) - Molecular Partners et Astrazeneca ont établi un partenariat de recherche sur une combinaison du MP0250 développé par le premier avec le Tagrisso (osimertinib) déjà commercialisé par le second. Le laboratoire britannique fournira l'osimertinib nécessaire à l'étude clinique de phase Ib/II, qui doit enrôler une quarantaine de patients et être menée aux Etats-Unis.Ce volet clinique observera la réaction des patients atteint de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec mutation EGFR et précédemment traités avec le Tagrisso. L'étude doit notamment déterminer un dosage recommandable, avant que soient évaluées l'efficacité et la sécurité du traitement combiné.jh/buc(AWP / 11.04.2018 08h02)