Mondial-2018: pas de nouvelle piste pour le principal aéroport de Moscou

La construction d'une nouvelle piste d'atterrissage pour l'aéroport le plus fréquenté de Moscou ne sera pas terminée à temps pour le début du Mondial-2018 de football comme espéré initialement, a indiqué jeudi le quotidien russe Vedomosti.Cette troisième piste doit permettre à l'aéroport de Cheremetievo de Moscou de faire passer de 55 à 90 le nombre de ses vols par heure, ne sera pas mise en service avant le coup d'envoi du 14 juin, affirme le journal, citant un rapport remis par l'agence fédérale de l'aviation Rosaviatsia au ministre des Transports.Selon Vedomosti, le deuxième aéroport de la ville, Domodedovo, pourrait rencontrer le même problème pour une nouvelle piste en construction.Estimant que ces retards étaient "possibles", le comité d'organisation de la Coupe du monde à déclaré par courrier électronique à l'AFP que cela "n'affectera en rien la réussite de la mise en place du plan de transport" de l'événement."Dans tous les cas nous pourrons gérer tous les vols sans problème", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'aéroport de Cheremetievo.Contactée par l'AFP, l'agence Rosaviatsia n'a pas souhaité confirmer ou démentir ces informations.L'aéroport Cheremetievo, le premier de Russie, a transporté 41 millions de passagers en 2017. Selon le quotidien, la nouvelle piste n'était qu'à moitié achevée en mars.La Russie profite de sa première Coupe du monde à domicile pour améliorer l'infrastructure de ses villes principales, et a investi 12 millions de dollars dans de nouveaux stades, hôtels, routes et structures aéroportuaires.(©AFP / 05 avril 2018 15h59)