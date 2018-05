MoneyPark lance une bourse aux hypothèques

Zurich (awp) - MoneyPark étend son offre pour les investisseurs et emprunteurs. La plateforme fintech zurichoise lance une bourse des hypothèques, appelée MoneyPark Mortage Exchange (MEx) permettant aux investisseurs institutionnels de trouver de nouvelles possibilités de placement et aux propriétaires immobilier d'obtenir une source de financement supplémentaire.MoneyPark Mortgage Exchange représente la première bourse d'hypothèques pour les propriétaires d'un bien immobilier utilisé en propre, écrit mardi MoneyPark. Dans un premier temps, l'entreprise zurichoise va lier divers financements hypothécaires dans deux portefeuilles d'une durée de dix ans à compter de septembre et octobre. Les rendements visés se situent entre 1 et 1,5% et le volume de chaque portefeuille entre 15 et 20 millions de francs.L'investissement minimal est fixé à 10 millions de francs, la période de souscription débutant elle immédiatement. MoneyPark prévoit des émissions régulières. Dans un second temps, MoneyPark proposera via MEx des hypothèques aux particuliers.vj/jh(AWP / 29.05.2018 09h36)