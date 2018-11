Montagne: la saison d'hiver lancée dans les Alpes et les Pyrénées

Attendu avec impatience par les férus de glisse, le coup d'envoi de la saison de ski sera donné ce week-end dans une vingtaine de stations françaises, qui vont ouvrir leurs domaines de façon temporaire ou définitive à la faveur de "bonnes conditions d'enneigement".Après les stations savoyardes de Val Thorens, Val d'Isère et le glacier de Tignes ces dernières semaines, une vingtaine d'autres domaines skiables situés dans les Alpes et les Pyrénées vont à leur tour ouvrir partiellement ce samedi 1er décembre, selon France Montagnes.Confortées par les récentes chutes de neige, plusieurs stations ont également anticipé l'ouverture de leurs pistes de ski nordique. Pour l'heure, seule la clientèle des Vosges, du Jura et du Massif central, où les chutes de neige ont été moins abondantes, devront encore patienter avant de chausser les skis, affirme France Montagnes."Ce début de saison se présente bien car les conditions d'enneigement sont bonnes sur la plupart des massifs alpins et pyrénéens. Les stations de ski s'activent pour être prêtes à temps. Elle sont dans les starting-blocks", souligne Laurent Reynaud, délégué général de Domaines skiables de France.Depuis plusieurs jours, les employés des domaines skiables s'affairent pour préparer les pistes. Le retour du froid et la fin des arrêtés préfectoraux dans certaines régions - qui restreignaient l'utilisation de l'eau - a permis d'enclencher la production de neige de culture.Quelque 15.000 saisonniers s'apprêtent également à être embauchés et à débuter leur saison dans les stations de ski.Durant ces préparatifs, quelques-unes ont dû rester vigilantes face aux pratiques de fréquentation "sauvage" auxquelles s'adonnent certains amateurs de glisse, qui n'hésitent pas à emprunter des pistes en cours de préparation pour être les premiers à "faire la trace".La fréquentation des stations françaises s'annonce "encourageante" pour la saison de ski à venir, a estimé récemment l'Observatoire national des stations de montagne (OSM), qui table sur une hausse de 1,5% des réservations sur l'ensemble de la période."Le taux de réservation des logements locatifs (...) s'établit à 41,6%, contre 40,1% l'an dernier à la même période", a souligné l'OSM, s'appuyant sur un échantillon de "260.000 lits représentatifs du marché de la montagne" pour établir cette tendance.(©AFP / (30 novembre 2018 09h34)