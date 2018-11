Monténégro: la justice cible deux chefs de l'opposition prorusse

FACEBOOK

Podgorica (Monténégro) - L'un des chefs de l'opposition prorusse au Monténégro, Nebojsa Medojevic, a été arrêté et un mandat d'arrêt a été émis contre un autre, Milan Knezevic, ont annoncé vendredi la police et la justice monténégrines.Nebojsa Medojevic, 52 ans, et Milan Knezevic, 38 ans, appartiennent à la coalition prorusse Front démocratique, qui réunit plusieurs partis et s'est notamment opposée à l'intégration à l'Otan du Monténégro.Nebojsa Medojevic a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi au Monténégro pour avoir "refusé de témoigner" auprès de la justice dans une affaire de corruption, selon un communiqué de la police.Début 2018, il avait accusé sur son compte Facebook le procureur spécial pour le Monténégro, Milivoje Katnic, d'avoir reçu un pot-de-vin de 100.000 euros.Cette somme aurait, selon lui, été versée pour épargner la prison à un responsable politique, membre du parti au pouvoir, le DPS de l'homme fort du Monténégro Milo Djukanovic. La détention de Nebojsa Medojevic peut durer jusqu'à deux mois.Les députés du Front démocratique sont restés à l'assemblée une partie de la nuit pour dénoncer l'arrestation de Nebojsa Medojevic "pour quelque chose qu'il a dit".Après l'annonce de cette arrestation, un deuxième dirigeant du Front démocratique, Milan Knezevic, a été visé par un mandat d'arrêt pour refus de témoigner dans une affaire différente.Selon un communiqué de la Haute Cour de Podgorica, Milan Knezevic a refusé de dire qui était le juge qu'il avait accusé il y a quelques mois de lui avoir demandé 10.000 euros de pot-de-vin dans un autre dossier judiciaire.Milan Knezevic est parallèlement jugé dans un procès avec un autre leader du Front démocratique, Andrija Mandic, sur les allégations de tentatives de coup d'Etat qui aurait été ourdi par des prorusses à l'automne 2016. Ils affirment que ces accusations sont un complot politique du pouvoir destiné à abattre l'opposition prorusse. Le verdict est attendu début 2019.Dans son rapport d'avril 2018, la Commission européenne estimait que la corruption dans le système judiciaire monténégrin "était répandue et restait un motif d'inquiétude". Elle appelait aussi à "renforcer (son) indépendance".Membre de l'Otan depuis le printemps 2017, le Monténégro est candidat à l'adhésion à l'Union européenne qu'elle aimerait rejoindre en 2025.str-ng/lch(©AFP / 30 novembre 2018 11h16)