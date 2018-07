Montparnasse: la SNCF prévoit trois trains sur quatre mercredi

La SNCF a indiqué mardi qu'elle prévoyait trois trains sur quatre en gare Montparnasse mercredi, confirmant un "retour progressif à la normale" après que le gestionnaire du réseau haute tension RTE a pu rétablir l'alimentation électrique de cette grande gare parisienne.La compagnie publique "doit encore adapter son plan de transport et annuler certains de ses trains pour des raisons de disponibilité de matériel" car le centre de maintenance des TGV de Châtillon (Hauts-de-Seine) a été également victime de la coupure d'électricité de vendredi midi à lundi soir.Une partie des "trains du quotidien" - notamment les TER vers Chartres et Le Mans et Transilien - restera également affectée, a précisé un porte-parole à l'AFP.La SNCF prévoit un trafic "quasi normal" vendredi, et un retour total à la normale lundi prochain.D'ici là, promet-elle, "chaque jour à 17H00, l'application et le site sncf.com affichent les trains qui circulent le lendemain"."Les clients ayant fourni leurs coordonnées sont recontactés par mail et SMS en cas d'annulation de leur train", assure-t-elle.Les billets pour les trains annulés ou ayant plus de trois heures de retard sont remboursés à 100%, mais seuls les voyageurs munis d'un billet pour les trains circulant pourront les emprunter.L'incendie d'un poste électrique alimentant Montparnasse, vendredi dernier, avait contraint la SNCF à utiliser une sous-station normalement dédiée à la région de Versailles, ce qui lui a permis de faire fonctionner la gare a minima avec 40% de la puissance électrique habituelle pendant que RTE travaillait à rétablir le courant.RTE (groupe EDF) a rétabli lundi soir une connexion haute tension provisoire avec la gare et le centre de maintenance des TGV. Ceux-ci disposaient de trois liens avant l'incendie, ce qui fait craindre d'autres incidents à la SNCF avant la fin des réparations.(©AFP / 31 juillet 2018 16h34)