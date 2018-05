Moody's baisse la perspective de la note de Nestlé à négative de stable, "AA2"

Zurich (awp) - L'agence de notation Moody's est un peu plus pessimiste à l'égard de la capacité de crédit de Nestlé: elle a abaissé la perspective à "négative" de "stable, tout en confirmant "AA2" et "Aa2/Prime 1", a-t-elle indiqué jeudi.L'abaissement de la perspective est lié à l'annonce récente de la transaction avec Starbucks, mais aussi par celle, simultanée, de Nestlé de ne pas stopper son programme de rachat d'actions de 20 milliards malgré cette opération. Nestlé va payer immédiatement 7,15 milliards de dollars à Starbucks, a rappelé Moody's.La perspective négative reflète l'opinion de l'agence selon laquelle les chiffres clés pour le crédit risquent de se détériorer à un niveau qui ne serait plus compatible avec le rating actuel.uh/rp(AWP / 10.05.2018 15h44)