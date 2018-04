Mort à 88 ans du cinéaste italien Vittorio Taviani (médias)

Rome - Le cinéaste italien Vittorio Taviani qui, avec son frère Paolo, a signé certains des grands films du cinéma transalpin est mort à Rome, à 88 ans, ont annoncé dimanche les médias, citant des sources familiales.Le cinéaste, malade depuis longtemps, avait réalisé avec son frère une quinzaine de longs métrages, dont le plus célèbre, Padre padrone, avait reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1977.Né le 20 septembre 1929 à San Miniato en Toscane (centre de l'Italie), Vittorio était âgé de deux ans de plus que son frère Paolo, avec qui il a formé un duo quasi unique dans l'histoire du Septième art.Fortement inspirés par le maître du néo-réalisme Roberto Rosselini, les deux frères, fils d'un avocat antifasciste, se sont intéressés dès leurs débuts dans les années 1960 aux thèmes sociaux.Leur cinéma atypique, marqué par un style très littéraire, mêle histoire, psychanalyse et poésie.(©AFP / 15 avril 2018 11h25)