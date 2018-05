Mort d'un soldat israélien blessé jeudi en Cisjordanie occupée (armée)

Jérusalem - Un soldat israélien grièvement blessé par un Palestinien jeudi en Cisjordanie occupée est décédé samedi matin, a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué.Le sergent Ronen Lubarsky, 20 ans et membre d'une unité des forces spéciales, avait reçu un bloc de pierre sur la tête lors d'une opération nocturne d'arrestation en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, selon l'armée.Il avait été évacué dans un état critique vers l'hôpital Hadassah à Jérusalem.Selon des sources palestiniennes, le bloc de pierre lui avait été lancé sur la tête lors d'une opération dans la nuit de mercredi à jeudi visant à arrêter des Palestiniens dans le camp de réfugiés d'Al-Amari, près de Ramallah.D'après les médias israéliens, il s'agissait d'un bloc de granite lancé d'une fenêtre au troisième étage d'un bâtiment.Les forces israéliennes mènent régulièrement des raids nocturnes dans les régions de Cisjordanie pour arrêter des activistes palestiniens.Le raid auquel Ronen Lubarsky, promu au grade de sergent-chef à titre posthume, "servait à arrêter une équipe (de Palestiniens) impliquée dans des attaques à l'arme à feu", a indiqué l'armée dans son communiqué.Son assaillant n'a pas été identifié.Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé sa "profonde tristesse", dans un communiqué publié par son bureau."Nous ferons justice à Ronen", a écrit sur Twitter le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, qui a indiqué que l'unité d'élite dont le soldat faisait partie, la Duvdevan, "mène de nombreuses arrestations toutes les nuits dans une guerre sans fin qui se fait dans l'ombre et sans gloire".Le camp de réfugiés d'Al-Amari, qui héberge environ 15.000 Palestiniens, est un lieu de confrontations fréquentes entre forces israéliennes et Palestiniens.En 2016, une opération israélienne y avait engendré des heurts durant lesquels 28 Palestiniens avaient été blessés.(©AFP / 26 mai 2018 19h07)