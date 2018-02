Mort de Margot Duhalde, la pilote chilienne qui a volé au secours de la France

Margot Duhalde, seule femme pilote des Forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale, est décédée à 97 ans à Santiago, a annoncé lundi le gouvernement chilien."Nous regrettons le décès de Margot Duhalde, première femme pilote du Chili", a écrit sur Twitter le ministère de la Femme et de l'Egalité des genres.Le gouvernement, qui n'a pas précisé les causes de sa mort, a rendu hommage à "son courage pour réaliser le rêve de toute une vie, combattre les stéréotypes et ouvrir la voie aux autres femmes"."Pionnière de notre aviation, première femme pilote dans la FACH (armée de l'air chilienne), combattante contre le nazisme dans les forces françaises et britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Margot Duhalde a prouvé dans un monde d'hommes qu'il n'y a rien d'impossible pour les femmes", a réagi sur Twitter la présidente chilienne Michelle Bachelet."Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu voler", avait-elle confié à l'AFP en 2017.A peine âgée de 16 ans, elle était parvenue à convaincre ses parents de la laisser quitter Rio Bueno, localité du sud du Chili, pour s'installer à la capitale, Santiago, afin d'apprendre à voler. Quitte à mentir sur son âge.A 20 ans et avec à peine une cinquantaine d'heures de vol à son actif, cette femme au caractère bien trempé est engagée comme sergent-pilote par le consulat de la France Libre à Santiago, en cachant son astigmatisme avant d'embarquer pour l'Angleterre.Grâce à l'intervention d'un pilote français rencontré au Chili, elle rejoint finalement l'Air Transport Auxiliary (ATA), organisation au service de la Royal Air Force, pour assurer le transfert des avions entre les usines et les aérodromes, dont le célèbre Spitfire, l'un des chasseurs de combat les plus utilisés par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.Ces "ferry pilots" de l'ATA recevaient des formations théoriques sur les appareils à convoyer, qu'il devaient ensuite manier en s'appuyant uniquement sur un manuel."Les hommes disaient toujours que les femmes n'allaient pas être capables de piloter les avions, mais ils devaient ravaler leur fierté, parce qu'en réalité nous volions aussi bien qu'eux!", se rappelait-elle.Avec ses actes héroïques, cette mère d'un enfant a fait l'unanimité: elle été décorée par l'Angleterre, le Chili et la France, où elle a reçu la Légion d'honneur.Margot Duhalde a volé pour la dernière fois en 2007 à 86 ans.(©AFP / 05 février 2018 21h01)