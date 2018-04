Mort du photographe Abbas, figure de l'agence Magnum

Paris - Le photographe d'origine iranienne Abbas, un des piliers de l'agence Magnum, qui a couvert de nombreux conflits et révolutions dans le monde, est décédé mercredi à Paris à l'âge de 74 ans, a annoncé Magnum."C'était un parrain pour toute une génération de jeunes photojournalistes", déclare le président de Magnum, Thomas Dworzak, sur le site de l'agence. "Iranien transplanté à Paris, Abbas était un citoyen du monde qu'il ne cessait de documenter, avec ses guerres, ses désastres, ses révolutions et ses soulèvements", ajoute-t-il.Abbas, qui avait rejoint Magnum en 1981 après avoir travaillé pour les agences Sipa et Gamma, a notamment signé des reportages au Biafra, au Bangladesh, au Vietnam, au Moyen-Orient, en Iran, au Chili, à Cuba et en Afrique du Sud pendant l'apartheid.De 1978 à 1980, Abbas avait couvert la révolution islamique dans son pays, avant de vivre un exil volontaire de dix-sept ans. Une expérience qui l'a conduit à se lancer plus tard dans un projet au long cours sur les grandes religions.Combinant expositions et livres, il s'était d'abord intéressé à la montée de l'islamisme à travers le monde ("Allah O Akbar : un voyage dans l'Islam militant"), avant de se concentrer sur le christianisme en 2000, puis sur l'animisme, le bouddhisme (2008 à 2010) et l'hindouisme (2013).Abbas avait également sillonné le Mexique, entre 1983 et 1986, et tenté de décrire les contradictions de ce pays à la manière d'un romancier, en s'attachant à la société et à la vie quotidienne des habitants."Abbas était un grand parmi les grands. Son oeuvre est considérable et couvre tant de domaines", a affirmé sur Twitter Pierre Haski, grand reporter et président de RSF.(©AFP / 25 avril 2018 18h11)