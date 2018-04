Moscou autorise Schlumberger à racheter une part d'EDC moins grande que prévu

SCHLUMBERGER

Moscou - Les autorités russes ont donné leur accord préliminaire au rachat par l'entreprise de services à l'industrie pétrolière et gazière Schlumberger d'une participation minoritaire dans le spécialiste du forage russe Eurasia Drilling Company (EDC), a-t-on appris samedi.La part d'EDC rachetée par Schlumberger, qui pourra monter jusqu'à 49%, sera moins importante qu'espéré par le groupe franco-américain, qui voulait devenir majoritaire.Une commission gouvernementale a estimé que "le gouvernement russe et la commission préféreraient ne pas céder une participation majoritaire" dans EDC, alors que Schlumberger souhaitait racheter 51% d'EDC, a déclaré samedi le directeur du Service fédéral antimonopole (FAS) Igor Artemev, selon des propos retranscrits sur le site de la FAS.Cette commission a néanmoins autorisé le rachat d'une participation pouvant s'élever "jusqu'à 49%", a-t-il précisé, ajoutant que la commission fédérale anti-monopole avait été chargée de négocier avec Schlumberger.Selon M. Artemev, Schlumberger avait demandé à la commission de définir la participation à laquelle le groupe pourrait prétendre, compte tenu du contexte diplomatique tendu entre l'Occident et la Russie après une nouvelle vague de sanctions américaines.Le directeur adjoint du FAS, Andreï Tsiganov, avait affirmé la veille que Schlumberger avait "soumis une demande pour acquérir moins de 50%" du groupe public EDC.Fin juillet, le groupe franco-américain avait annoncé avoir signé un accord pour acquérir une participation de 51% dans la société de forage. Mais ce projet avait rencontré de nombreuses difficultés et mi-août, le FAS avait affirmé qu'il y avait "de grands problèmes".Le FAS avait pourtant affirmé auparavant avoir trouvé un accord avec Schlumberger, avant que les Etats-Unis n'imposent début avril de nouvelles sanctions à des hommes d'affaires réputés proches du Kremlin et à leurs entreprises.Il s'agit de la deuxième tentative de Schlumberger de rachat d'une part de EDC: la première, portant sur une participation de 45%, avait échoué en 2015, Moscou n'ayant pas donné son feu vert dans les délais impartis.apo/tbm/nm/az(©AFP / 28 avril 2018 15h27)