Moscou dénonce le "caractère belliqueux" de la nouvelle posture nucléaire américaine

Moscou - La Russie a dénoncé samedi le "caractère belliqueux" et "antirusse" de la nouvelle posture nucléaire américaine rendue publique la veille, avertissant qu'elle allait prendre "les mesures nécessaires" pour assurer sa sécurité face aux Etats-Unis."Dès la première lecture, le caractère belliqueux et antirusse de ce document saute aux yeux", a réagi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, se disant "profondément déçu"."Nous devrons bien entendu prendre en compte les approches qui sont désormais en circulation à Washington et prendre les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité", a poursuivi le ministère.Les Etats-Unis ont annoncé vendredi vouloir se doter de nouvelles armes nucléaires de faible puissance, mettant en avant notamment le réarmement de la Russie dans le domaine. Cette annonce fait craindre aux experts une relance de la prolifération et un risque plus élevé de conflit nucléaire.Moscou a pour sa part dénoncé samedi "une tentative de remettre en question (son) droit à la légitime défense". "Nous espérons que Washington reste conscient du niveau de danger élevé que représentent ces directives d'un point de vue de planification militaire pratique", poursuit le communiqué de la diplomatie russe.Selon Moscou, le document américain est "saturé de toutes sortes de clichés antirusses, en commençant par des accusation farfelues de +comportement agressif+ et de toutes les +ingérences+ possibles, et en terminant par des accusations tout aussi infondées de +violations+ de toute la liste des accords sur le contrôle des armements"."Nous voyons cela comme une tentative injuste (de Washington) de rejeter sur les autres leur propre responsabilité pour la détérioration de la situation en matière de sécurité internationale et régionale et pour le déséquilibrage des mécanismes de contrôle des armements, qui est le résultat d'une série d'actes irresponsables des Etats-Unis eux mêmes", ajoute la diplomatie russe.(©AFP / 03 février 2018 14h01)