Moscou refoule un chercheur polonais officiellement invité

Varsovie - La Pologne a demandé mardi à la Russie des explications sur la mesure de refoulement prise dans la nuit à l'encontre du directeur de l'Institut polonais des affaires internationales Slawomir Debski, a annoncé le ministère des Affaires étrangères à Varsovie.A son arrivée à l'aéroport de Moscou-Domodedovo, M. Debski a été informé par les gardes-frontières que son visa avait été annulé et qu'il était interdit de séjour en Russie jusqu'en mars 2021, a indiqué à l'AFP le chef du service de presse de la diplomatie polonaise, Artur Lompart.Le politologue et historien polonais, qui devait participer à une conférence internationale de centres d'analyses organisée par l'Institut Primakov de l'Economie mondiale et des relations internationales, a été placé à bord d'un avion pour Francfort.L'ambassadeur russe en Pologne Sergueï Andreïev a déclaré à l'agence Ria-Novosti que ce refoulement était une réaction à des mesures similaires prises par les Polonais à la fin de 2017 et au début de 2018 à l'encontre des politologues russes Oleg Bondarenko et Alexeï Martynov."Nous ne prenons aucune mesure pour dégrader les relations avec la Pologne. En revanche, quand des sanctions et des restrictions sont prises par nos partenaires à notre encontre, nous sommes contraints d'agir de manière adéquate", a souligné le diplomate.(©AFP / 29 mai 2018 15h15)