Mövenpick vend ses hôtels au groupe français Accor

Zurich (awp) - Mövenpick a cédé ses activités regroupées sous la marque Mövenpick Hotels and Resorts (MHR) au spécialiste français du secteur, le groupe Accor. Le montant de la transaction atteint 560 millions de francs, a souligné lundi Mövenpick.L'intégration de la chaîne d'hôtels dans AccorHotels permettra d'accélérer la croissance. Ainsi, Mövenpick Hotels profitera désormais de nouveaux canaux de vente, de l'accès au programme de fidélisation clientèle et d'améliorer la performance opérationnelle des propriétés. Le groupe français est présent dans une centaine de pays avec 4300 hôtels et résidences.La transaction, qui doit être finalisée dans la seconde moitié de l'année, est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Le partenaire de Mövenpick, Kingdom Holding, a accepté la vente.La marque Mövenpick Hotels & Resorts a été créée en 1973 comme extension des activités de restauration. Déployée à l'international, la chaîne exploite 84 hôtels en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie et prévoit d'ouvrir 42 nouveaux établissements d'ici 2021.Les autres activités du groupe Mövenpick, c'est-à-dire Mövenpick Fine Foods, Mövenpick Vin et Marché International, ne sont pas concernées par les changements.