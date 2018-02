Mozambique: 17 morts dans l'effondrement d'une décharge

Maputo - Dix-sept personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des montagnes de déchets charriées par des pluies torrentielles dans la capitale du Mozambique, Maputo, selon le dernier bilan des services de secours.Le précédent bilan faisait état de 14 morts.A la suite de très fortes pluies, des monceaux d'ordures se sont abattus sur des habitations précaires dans le quartier de Hulene, dans la banlieue de Maputo, tuant des habitants dans leur sommeil. Cinq maisons ont été détruites.Les services de secours craignaient lundi que le bilan ne s'alourdisse."Les informations que nous avons reçues des autorités locales sont que le nombre de personnes vivant dans ces maisons dépasse le nombre de décès, donc on poursuit les recherches", a déclaré à la presse un porte-parole des services de secours, Leonilde Pelembe."J'habite ce quartier parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller", a expliqué une habitante, Maria Huo."Ca fait plus de dix ans que la décharge aurait dû être fermée parce qu'elle est pleine, mais ils continuent à y empiler des déchets", a dénoncé une responsable de quartier, Teresa Mangue, interrogée par l'AFP.Les violentes pluies qui se sont abattues sur Maputo depuis dimanche ont également provoqué des inondations, endommageant routes et habitations.(©AFP / 19 février 2018 16h08)