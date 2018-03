Myriad s'attend à une perte nettement amoindrie en 2017

Zurich (awp) - Myriad devrait essuyer une perte opérationnelle comprise entre 5,8 et 6,5 mio USD en 2017, selon ses chiffres préliminaires non audités. Ce résultat marque une nette progression par rapport à l'exercice précédent, où la perte avait atteint 28,2 mio, a souligné mercredi le développeur zurichois de logiciels pour téléphones portables.Le chiffre d'affaires est attendu quasiment stable, en repli de 0,7% à 14,6 mio USD. La société a avancé dans sa restructuration, qui vise à simplifier l'organisation, au deuxième semestre 2017 et début 2018.A fin 2017, les liquidités s'élevaient à 28,2 mio USD, contre 19,2 mio un an plus tôt, grâce à une augmentation de capital ayant permis de lever 19,5 mio.La capitalisation permettra au groupe de poursuivre ses investissements dans ses deux offres introduites en 2017: Thingstream, une plateforme pour les objets connectés, et Connect Hub, un service mobile dédié aux entreprises.La société publiera ses résultats détaillés fin mai après sa décotation de SIX Exchange, simultanément à l'invitation pour l'Assemblée générale, agendée pour de 22 juin. Le dernier jour de négoce pour le titre Myriad est fixé au 27 avril, la décotation intervenant le 30.ol/rp(AWP / 21.03.2018 07h30)