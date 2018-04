N-Calédonie: incendie à l'usine de nickel Koniambo, pas de blessé

Un incendie s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi sur l'un des deux fours de l'usine de traitement de nickel Koniambo dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, sans faire de blessé, a indiqué samedi la direction.Le sinistre, qualifié "d'accident opérationnel", a eu lieu au niveau du calcinateur du four 1 de cette unité métallurgique de taille mondiale, codétenue par le géant anglo-suisse Glencore et la SMSP, société minière de la province nord de l'archipel."L'incendie s'est déclaré à 23h50 et a été maîtrisé à 0h40 par nos équipes des mesures d'urgence. L'évacuation de l'ensemble des installations de l'usine a été ordonnée", a indiqué dans un communiqué Frédérick Thomas, directeur de l'usine.Les deux lignes de ce complexe industriel, en phase de montée en puissance et qui a produit l'an dernier 17.500 tonnes de nickel métal, ont été mises en veille lors de l'incident avant une remise en route de celle qui n'a pas été endommagée.Des investigations sont en cours pour connaître les causes de ce sinistre, qui intervient alors que l'usine Koniambo, symbole du rééquilibrage économique en faveur des populations kanak, a déjà subi plusieurs ennuis techniques qui ont retardé son entrée en production.D'un coût évalué à plus de 8 milliards de dollars, Koniambo devrait atteindre sa pleine production de 55.000 tonnes annuelles d'ici à 2020 ou 2021.(©AFP / 07 avril 2018 10h30)