NDDL: "Nous commencerons" les expulsions le 30 mars, assure Philippe

L'expulsion des occupants illégaux de la zone où devait se construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, auquel le gouvernement a renoncé, commencera le 30 mars s'ils ne sont pas partis d'ici là, a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe mercredi à TF1."Nous devons, si nous voulons respecter la loi, respecter la trêve hivernale. La trêve hivernale ça se termine le 30 mars. Nous pourrons constater le départ volontaire des occupants le 30 mars. Et si tel n'est pas le cas, nous commencerons à procéder aux expulsions", a déclaré le chef du gouvernement.Le Premier ministre avait jusqu'à présent donné "jusqu'au printemps" aux "squatteurs" dans la "zone de non droit" de la "Zad" pour partir, sans donner de date.Quant à la libération des axes routiers, elle devra intervenir "dans quelques jours", a indiqué M. Philippe."La déclaration d'utilité publique (procédure administrative qui permet de réaliser une opération d'aménagement, NDLR) sera caduque dans quelques jours", début février. "La libération des axes routiers qui traversent la Zad doit intervenir dans quelques jours"."Les gouvernements précédents ont accepté pendant de très nombreuses années des occupations illégales. Il n'est pas question que cela dure", a ajouté le Premier ministre.Après des années de controverse, l'exécutif a choisi mercredi d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, malgré des décisions de justice et une consultation locale favorables, au profit d'un réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique.(©AFP / 17 janvier 2018 21h05)