« Racisme d'hier et d'aujourd'hui », tel est le thème de la 23ème SACR neuchâteloise, coordonnée par le Forum tous différents tous égaux et le service de la cohésion multiculturelle. Réalisée grâce à 60 partenaires pour plus de 70 évènements, cette semaine se déroulera dans tout le canton entre le 18 et le 30 mars pour rappeler que de multiples formes de discriminations doivent encore être combattues.