Au 30 avril, les effectifs de demandeurs d'emploi (-268 personnes) et de chômeurs (-332) s'établissent respectivement à 6'311 et 4'544 personnes. Cette baisse impacte ainsi le taux de chômage qui diminue de 0.4 pt pour s'établir à 4.9%. Pour la première fois depuis le mois de juin 2015, le taux de chômage cantonal repasse sous la barre des 5%. Dans l'Arc Jurassien, le taux de chômage diminue de 0.4 pt et s'installe à 4.1%. Au niveau national, la baisse est moins marquée (-0.2 pt) avec un taux à 2.7%.