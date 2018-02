Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Ville et le Canton de Neuchâtel renforcent leur collaboration dans le domaine des achats et des travaux d'impression: le Conseil communal et l'État ont pris la décision de transférer le Centre d'impression de la Ville (CIV) au Service d'achat, de logistique et des imprimés de l'État (SALI), avec effet au 1er janvier 2019.