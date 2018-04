Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Au 31 mars, les effectifs de demandeurs d'emploi (-191 personnes) et de chômeurs (-231)s'établissent respectivement à 6'579 et 4'876 personnes. Cette baisse impacte ainsi le taux de chômage qui diminue de 0.2 pt pour s'établir à 5.3%. L'évolution est légèrement plus marquée (-0.3 pt) dans l'Arc Jurassien tout comme au niveau national où le taux de chômage est désormais de 4.5% et 2.9% respectivement.